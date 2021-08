Partiti di lotta e governo regola non eccezione (Di domenica 1 agosto 2021) “I Partiti di lotta e di governo non sono l’ossimoro della politica contemporanea. Ne sono il canone, oramai. Non l’eccezione, ma la regola. In una settimana presa a caso -l’ultima, per esempio- si annotano alcuni episodi tipici. Primo: un grappolo di deputati leghisti scendono in piazza contro il green pass che i loro ministri hanno condiviso al tavolo del governo e che loro stessi dovranno presumibilmente votare in aula. Secondo: i militanti di Leu applaudono divertiti alla loro festa le contumelie che Travaglio ha appena rivolto al loro stesso premier. Terzo: i ministri del M5S ... Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) “Idie dinon sono l’ossimoro della politica contemporanea. Ne sono il canone, oramai. Non l’, ma la. In una settimana presa a caso -l’ultima, per esempio- si annotano alcuni episodi tipici. Primo: un grappolo di deputati leghisti scendono in piazza contro il green pass che i loro ministri hanno condiviso al tavolo dele che loro stessi dovranno presumibilmente votare in aula. Secondo: i militanti di Leu applaudono divertiti alla loro festa le contumelie che Travaglio ha appena rivolto al loro stesso premier. Terzo: i ministri del M5S ...

