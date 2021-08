Olimpiadi di Tokyo, Jacobs oro storico nei 100 metri made in Desenzano (Di domenica 1 agosto 2021) Brescia, 1 agosto 2021 - E' made in Desenzano l'oro storico conquistato nei 100 metri all'Olimpiade di Tokyo . Perché Marcell Jacobs, sarà nato a El Paso nel Texas, ma a Desenzano sul Garda è ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Brescia, 1 agosto 2021 - E'inl'oroconquistato nei 100all'Olimpiade di. Perché Marcell, sarà nato a El Paso nel Texas, ma asul Garda è ...

Advertising

ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica Roberto #Mancini si congratula con #Jacobs e #Tamberi per le medaglie d'oro vinte - giggiross123 : RT @Agenzia_Ansa: Marcell Jacobs è medaglia d'oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020 in 9''80. 'Era il mio sogno da b… -