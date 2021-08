NVIDIA Shield, i giochi Nintendo Wii in alta definizione non sono più scaricabili dal marketplace cinese (Di domenica 1 agosto 2021) NVIDIA Shield è un dispositivo che vi permette di giocare in streaming ai giochi che scegliete di acquistare sul marketplace locale, oppure accedere senza costi aggiuntivi le vostre intere librerie Steam. Si tratta di una buona console che NVIDIA sperava di diffondere anche nel mercato cinese. Per questo motivo, nel 2017, la compagnia decise di stringere una speciale partnership con Nintendo e di pubblicare, sul proprio marketplace, alcuni giochi Nintendo Wii, riadattati in alta ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021)è un dispositivo che vi permette di giocare in streaming aiche scegliete di acquistare sullocale, oppure accedere senza costi aggiuntivi le vostre intere librerie Steam. Si tratta di una buona console chesperava di diffondere anche nel mercato. Per questo motivo, nel 2017, la compagnia decise di stringere una speciale partnership cone di pubblicare, sul proprio, alcuniWii, riadattati in...

