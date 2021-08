Advertising

SkyTG24 : Rave party a quota mille sul Vesuvio, blitz dei carabinieri - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli, rave party sul Vesuvio a quota mille. Arrivano i carabinieri: è fuggi fuggi - mattinodinapoli : Napoli, rave party sul Vesuvio a quota mille. Arrivano i carabinieri: è fuggi fuggi - Marilenapas : RT @SkyTG24: Rave party a quota mille sul Vesuvio, blitz dei carabinieri - leggoit : Napoli, rave party sul Vesuvio a quota mille. Arrivano i carabinieri: è fuggi fuggi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rave

I militari hanno constatato che era in corso unparty non autorizzato con un centinaio di ragazzi presenti ed hanno fatto spegnere la musica ad alto volume interrompendo la festa. Durante l'...IL PROVVEDIMENTO, aggredirono poliziotti duranteunparty: denunciati 4... Durante la fuga, però, il rapinatore ha inavvertitamente perso il proprio smartphone, acquisito dai carabinieri ...Ercolano (Napoli), 1 agosto 2021 - Un rave party a quota mille, sul Vesuvio: suggestivo, ma illegale. E così la scorsa notte, verso le 3, a Ercolano i carabinieri hanno fermato una festa in un ...Un rave party a quota mille. Sul Vesuvio, suggestivo ma illegale. E così la scorsa notte, verso le 3, a Ercolano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della compagnia ...