Inter, domani ritrovo ad Appiano. Atteso Eriksen in settimana (Di domenica 1 agosto 2021) L’Inter si ritroverà domani agli ordini di mister Simone Inzaghi. Attesa per Eriksen, il cui rientro è previsto in settimana La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter. domani l’Intero gruppo si ritroverà ad Appiano agli ordini di mister Simone Inzaghi, che conoscerà finalmente la rosa al completo. C’è però grande attesa soprattutto per Christian Eriksen, pronto a tornare a Milano nel corso della settimana. Il centrocampista danese si sottoporrà agli esami medici del caso per verificare le sue ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) L’si ritroveràagli ordini di mister Simone Inzaghi. Attesa per, il cui rientro è previsto inLa Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casal’o gruppo si ritroverà adagli ordini di mister Simone Inzaghi, che conoscerà finalmente la rosa al completo. C’è però grande attesa soprattutto per Christian, pronto a tornare a Milano nel corso della. Il centrocampista danese si sottoporrà agli esami medici del caso per verificare le sue ...

