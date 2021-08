Ideona su Repubblica | protesti? Non ti puoi curare

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 agosto 2021) Oggi Ladi Bologna ci ha regalato una perla. Una di quelle interviste da conservare, un saggio straordinario della mentalità distorta che alimenta il dibattito paranoico di quest’era pandemica. Il protagonista è il filosofo Roberto Brigati, che sulle colonne del quotidiano si avventura in una serie di ragionamenti che sarebbe un eufemismo definire imbarazzanti. Se per farli serve la laurea in filosofia, le facoltà di filosofia è meglio evitarle e basta. Ebbene, Brigati comincia pontificando sul valore sociale della prevenzione. E ricorda che, un tempo, il medico si limitava a dire al fumatore che le sigarette fanno male, finché non è arrivato il salto di ...