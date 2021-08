Grumo Nevano | plafoniera si stacca e lo travolge | muore dissanguato nel capannone del fratello

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grumo Nevano

La tragedia, l'ennesima che vede come protagonisti i capannoni e le situazioni legate al mondo del lavoro , si è consumata a, un comune di poco meno di 20mila abitanti nella città ...Come riporta Cronache della Campania il 60enne è deceduto mentre conduceva un sopralluogo all'interno di un capannone aacquistato recentemente dal fratello. Una pesante plafoniera con ...Ancora una morte su un luogo di lavoro. La seconda in meno di due settimane nell'area dei comuni a nord di Napoli. La vittima si chiamava Giovanni Di Bernardo, 60 anni, di Frattaminore, sposato ...Cade una plafoniera che uccide un 60enne causandogli una spaventosa emorragia che è stata più veloce dei soccorsi: la Procura sequestra il capannone ...