F1 GP Ungheria 2021 | Verstappen durissimo | “Bottas ha fatto proprio una caz…”

"Bottas ha fatto una caz…ta enorme, ha frenato tardi e si è buttato addosso a Norris che a sua volta è venuto addosso a me". Commenta così Max Verstappen l'incidente al via del GP di Ungheria 2021 di F1 che gli è costato la gara e un deludente decimo posto. Altre parole, non ripetibili, pronunciate dal pilota olandese della Red Bull nei confronti del collega della Mercedes, che ha combinato davvero un disastro in curva 1. SportFace.

