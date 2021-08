F1 Gp Ungheria 2021 | la gara live dalle 15

Advertising

SkySportF1 : La Honda a poche ore dal GP d'Ungheria: 'Motore sostituito sulla Red Bull di Verstappen' #HungarianGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, tra le curve di Budapest: così è il circuito del GP dell'Ungheria. FOTO #HungarianGP ???? #SkyMotori #F1… - ZanAlessandro : “Un confine sottile separa l’Ungheria dall’Italia. Salvini e Meloni non sono liberali. Hanno forti legami con Orban… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: F1: Sostituito il motore su Red Bull di Verstappen a poche ore dal via del GP dell'Ungheria. Nessuna penalità perché la s… - 011blaze : RT @SkySportF1: Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207 #HungarianGP ???? #Sk… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria 2021

Monoposto accese e asfalto bollente per il GP d', che dalle 15 darà il via all'undicesimo round del Campionato del Mondo di F1, l'ultimo prima delle vacanze estive. Sul tracciato dell'Hungaroring sarà una gara in cui ci si aspetta che ...Sarà ancora Verstappen contro Hamilton , il filo conduttore di questa edizionedel Mondiale di Formula 1. Si corre oggi il Gran Premio di, undicesima tappa del Mondiale. E il duello tra il pluricampione del mondo della Mercedes e l'ambizioso giovane sfidante ...Hamilton e Bottas in prima fila, Verstappen in seconda fila col terzo tempo. Male la Ferrari. La griglia di partenza ...L'acquazzone della notte seguito da un repentino aumento delle temperature rende difficile per i team la definizione delle strategie di gara, anche perché non è escluso uno scroscio durante la corsa.