Detenuto evade dal carcere di Ostia Ira dei sindacati di polizia | “Col taser non sarebbe successo”

"Un Detenuto di 31 anni, originario del Sudan, arrestato qualche giorno fa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, perché si riteneva avesse ingerito degli ovuli contenenti sostanze stupefacenti, e ricoverato all'ospedale 'GB Grassi' di Ostia, dov'era piantonato dalla polizia penitenziaria in attesa dell'espulsione degli ovuli stessi, verso le ore 4.30 di stamattina è riuscito ad evadere. Immediate sono scattate le ricerche della stessa polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine, che sono tuttora in corso". Lo ha reso noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa

