Covid: nessun decesso Piemonte, è 18esimo giorno di seguito (Di domenica 1 agosto 2021) Per il 18esimo giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid - 19 in Piemonte, dove restano sei, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti sono 81, 12 in più ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Per ilconsecutivo non si registrano decessi da- 19 in, dove restano sei, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti sono 81, 12 in più ...

