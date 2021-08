Cluster degli attori, 5 vip positivi e quarantene violate. D'Amato: "Le regole valgono per tutti" (Di domenica 1 agosto 2021) Le star coinvolte nel focolaio scoppiato al festival Filming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. dovrebbero rimanere in quarantena, come prevede la legge. Ma, secondo quanto riporta Repubblica, non tutte stanno rispettando le norme. L’ira dell’assessore D’Amato: “Le regole valgono per tutti”. I positivi sarebbero almeno cinque. Alla kermesse hanno partecipato molti attori e attrici, tra i quali Harvey Keitel, Claudia Gerini, Elena Sofia Ricci. Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Paola Cortellesi etc. La ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 agosto 2021) Le star coinvolte nel focolaio scoppiato al festival Filming Italy che si è svolto dal 21 al 25 luglio al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. dovrebbero rimanere in quarantena, come prevede la legge. Ma, secondo quanto riporta Repubblica, non tutte stanno rispettando le norme. L’ira dell’assessore D’: “Leper”. Isarebbero almeno cinque. Alla kermesse hanno partecipato moltie attrici, tra i quali Harvey Keitel, Claudia Gerini, Elena Sofia Ricci. Valeria Golino, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Paola Cortellesi etc. La ...

