Trampolino elastico, Litvinovich si laurea campione olimpico davanti all’eterno Dong e Schmidt (Di sabato 31 luglio 2021) Ivan Litvinovich succede al compagno della Nazionale bielorussa Uladzislau Alehavich Hancharou come campione olimpico di Trampolino maschile. Alle sue spalle il cinese Dong Dong, che ha conquistato così la sua quarta e ultima medaglia a cinque cerchi in quello è stato l’atto finale per il più grande olimpionico di Trampolino di tutti i tempi. Bronzo per il neozelandese Dylan Schmidt. Dong Dong, oro alle Olimpiadi di Londra 2012, si è portato subito in testa con 61.235 punti, e successivamente Dylan Schmidt ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Ivansuccede al compagno della Nazionale bielorussa Uladzislau Alehavich Hancharou comedimaschile. Alle sue spalle il cinese, che ha conquistato così la sua quarta e ultima medaglia a cinque cerchi in quello è stato l’atto finale per il più grande olimpionico didi tutti i tempi. Bronzo per il neozelandese Dylan, oro alle Olimpiadi di Londra 2012, si è portato subito in testa con 61.235 punti, e successivamente Dylan...

