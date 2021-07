Spezia | c' è un positivo al Covid | annullato test col Montebelluna

(Di sabato 31 luglio 2021) LA- Dopo la gioia per la ripresa degli allenamenti collettivi, in casa, torna nuovamente ad affacciarsi il. I tamponi svolti questa mattina, infatti, hanno fatto emergere la ...

Advertising

DiMarzio : Nuovo caso di positività al Covid tra i calciatori dello #Spezia - lazio24h : Ultim'ora, Spezia: un positivo al Coronavirus - infoitsport : Spezia, altro positivo al Covid-19: il comunicato del club - JeanMarie1899 : RT @DiMarzio: Nuovo caso di positività al Covid tra i calciatori dello #Spezia - OSMANHA94053025 : RT @DiMarzio: Nuovo caso di positività al Covid tra i calciatori dello #Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia positivo

Corriere dello Sport

LA- Dopo la gioia per la ripresa degli allenamenti collettivi, in casa, torna nuovamente ad affacciarsi il Covid . I tamponi svolti questa mattina, infatti, hanno fatto emergere la positività di un calciatore e costretto il club " nel rispetto delle norme vigenti ...La nota: LoCalcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esitoal COVID - 19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della ...Un altro calciatore positivo allo Spezia costringe ad annullare l'amichevole del pomeriggio. Dopo quella con la Sampdoria, salta anche quella col Montebelluna. Di seguito la nota ufficiale sul sito.UFFICIALE – Spezia, positivo al Covid un giocatore della prima squadra: annullata l’amichevole col Montebelluna Lo Spezia Calcio, attraverso un comunicato stampa sul proprio account ufficiale, ha annu ...