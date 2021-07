Sicilia in fiamme. A Catania centinaia di incendi: case evacuate, 170 persone salvate via mare (Di sabato 31 luglio 2021) Catania, 31 lug – Brucia la Sicilia con centinaia di incendi soltanto nella zona di Catania: case evacuate, 170 persone salvate via mare, uno stabilimento completamente distrutto. Fin da ieri sono divampati centinaia di incendi nelle zone intorno alla piana di Catania, in Sicilia, sia sulla costa ionica che nell’entroterra. Sono arrivati fino ad alcuni quartieri densamente popolati di Catania, come San Giorgio e Fossa della Creta (entrambi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 luglio 2021), 31 lug – Brucia lacondisoltanto nella zona di, 170via, uno stabilimento completamente distrutto. Fin da ieri sono divampatidinelle zone intorno alla piana di, in, sia sulla costa ionica che nell’entroterra. Sono arrivati fino ad alcuni quartieri densamente popolati di, come San Giorgio e Fossa della Creta (entrambi ...

