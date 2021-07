Sequestrata una maxi piantagione di canapa indiana | ' spacciata' per marijuana light

Advertising

LiveSicilia : Sequestrata una maxi piantagione di canapa indiana - GiornaleLORA : Sequestrata una maxi piantagione di canapa indiana: il coltivatore la “spacciava” per marijuana light - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Usa #Singapore La nave, che ha una capacità di 2.734 tonnellate, è stata acquistata dal cittadino singaporiano Kwek K… - agenzia_nova : #Usa #Singapore La nave, che ha una capacità di 2.734 tonnellate, è stata acquistata dal cittadino singaporiano… - RadioItaliaIRIB : Usa, sequestrata una petroliera: voleva aggirare sanzioni della Corea Nord -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrata una

CataniaToday

Il dispositivo di intervento, spostandosi nel terreno di Mascali, riusciva ad individuarevera ...investigativo del comando provinciale sui numerosi campioni di sostanza stupefacente...Laura ha due figli che la seguono in questo viaggio per il matrimonio della zia, ma Irene,delle figlie della donna, viene rapita,. Da qul momento inizia la tensione,corsa contro ...Dopo le navette per turisti abusive (ieri sera l'ennesimo sequestro), a Gallipoli la Polizia punta ai controlli anche sugli affitti irregolari.GIARRE – I Carabinieri della Stazione di Mascali, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un 33enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita ...