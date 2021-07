Roma. Vanta un credito di droga e rapina il suo debitore dell’auto: arrestato pusher (Di sabato 31 luglio 2021) Un credito di droga che non era ancora riuscito ad incassare era un “buon” motivo per rapinare il debitore dell’autovettura. E’ quello che deve aver pensato un cittadino nigeriano di 27 anni che è stato poi identificato e arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. L’uomo, la sera del 25 luglio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di rapina e da ieri, dopo la convalida da parte dell’autorità Giudiziaria, si trova nel carcere di Civitavecchia. Il fermo del 27enne, senza fissa dimora e con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Undiche non era ancora riuscito ad incassare era un “buon” motivo perre ilvettura. E’ quello che deve aver pensato un cittadino nigeriano di 27 anni che è stato poi identificato edai Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca. L’uomo, la sera del 25 luglio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa die da ieri, dopo la convalida da parterità Giudiziaria, si trova nel carcere di Civitavecchia. Il fermo del 27enne, senza fissa dimora e con ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. Vanta un credito di droga e rapina il suo debitore dell’auto: arrestato pusher - angelopelloni : @Palazzo_Chigi È molto bello Presidente che Lei sia orgoglioso di essere italiano e romano. Parlando di storia e di… - paolomorganti8 : @tomasomontanari ... E se pensiamo che Calenda, rampollo di famiglia nobile, si vanta di essere stato suo allievo..… - roma_paoletta : RT @MastriTina: Possono piacere o non piacere le parole di #Travaglio su #Draghi, ma chiedere le dimissioni di #Speranza, sarebbe come chie… - TIZIANA47711757 : RT @NapoliFemminile: ?? Arriva in prestito dalla Roma al Napoli Femminile anche Heden Corrado, nata nella Capitale il 5 marzo 2002. Ha vinto… -