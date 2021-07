“Quanto vi piace scrivere cazz*te. Ciao parassiti”: Gilles Rocca su tutte le furie (Di sabato 31 luglio 2021) Gilles Rocca e Miriam Galanti, ancora al centro dell’interesse ‘morboso’ della stampa scandalistica che li vorrebbe in crisi, se non addirittura separati. I due, nei rispettivi profili social, fanno chiarezza e non le mandano certo a dire. Quando il Gossip ha un limite L’ex naufrago dell’isola dei famosi e la sua compagna sono sempre stati oggetto di gossip sfrenato, ma se fino ad ora i due avevano tollerato in silenzio ogni illazione sul loro rapporto, questa volta hanno perso la pazienza e sbottano pesantemente contro i ‘giornalisti’. Il casus belli è stata l’ennesima insinuazione di una rottura definitiva tra Gilles e ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 31 luglio 2021)e Miriam Galanti, ancora al centro dell’interesse ‘morboso’ della stampa scandalistica che li vorrebbe in crisi, se non addirittura separati. I due, nei rispettivi profili social, fanno chiarezza e non le mandano certo a dire. Quando il Gossip ha un limite L’ex naufrago dell’isola dei famosi e la sua compagna sono sempre stati oggetto di gossip sfrenato, ma se fino ad ora i due avevano tollerato in silenzio ogni illazione sul loro rapporto, questa volta hanno perso la pazienza e sbottano pesantemente contro i ‘giornalisti’. Il casus belli è stata l’ennesima insinuazione di una rottura definitiva trae ...

