Pierpaolo Pretelli in lacrime dopo la dedica di Giulia Salemi per il suo compleanno (Di domenica 1 agosto 2021) Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della sua dolce metà, Giulia Salemi. L’influencer ha preparato un video che racchiude i loro momenti più belli, accompagnato da una lunga e dolcissima lettera letta da lei stessa e dinanzi alla quale il modello lucano non riesce a trattenere le lacrime. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021) Nel giorno del suo 31esimoriceve una bellissima e romanticada parte della sua dolce metà,. L’influencer ha preparato un video che racchiude i loro momenti più belli, accompagnato da una lunga e dolcissima lettera letta da lei stessa e dinanzi alla quale il modello lucano non riesce a trattenere le. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - Radio105 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul blue carpet del #GiffoniFilmFestival ?? @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel - wala59964658 : RT @headandthoughts: In esclusiva “tra 3 anni” il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli ??#prelemi - capisci89 : RT @qgdayanemello: ?? • Dayane Mello e gli auguri speciali per Pierpaolo Pretelli - 361magazine ??: -