Olimpiadi di Tokio: Mauro Nespoli medaglia d'argento nel tiro con l'arco. L'oro sfuma per un soffio (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli si è classificato secondo nella finale del tiro con l'arco individuale alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro è stato sconfitto dal turco Mete Gazoz, in una finale molto combattuta per 6-4 (26-29 28-28 27-26 29-29 29-26) L'articolo proviene da Firenze Post.

