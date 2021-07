No Green pass: protesta a piazza Portanova a Salerno (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – No Green pass, no Dad e no lockdown: è racchiusa in queste tre posizioni la motivazione delle protesta che si è tenuta stasera in piazza Portanova, nel centro di Salerno. Dopo il flop dell’iniziativa organizzata dai ristoratori, la manifestazione di questa sera è più partecipata. Circa cinquanta le persone presenti che hanno ribadito le loro ragioni appellandosi ai diritti costituzionali contro l’obbligo di mostrare il possesso della certificazione che attesta la doppia vaccinazione per l’accesso in strutture e spazi. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– No, no Dad e no lockdown: è racchiusa in queste tre posizioni la motivazione delleche si è tenuta stasera in, nel centro di. Dopo il flop dell’iniziativa organizzata dai ristoratori, la manifestazione di questa sera è più partecipata. Circa cinquanta le persone presenti che hanno ribadito le loro ragioni appellandosi ai diritti costituzionali contro l’obbligo di mostrare il possesso della certificazione che attesta la doppia vaccinazione per l’accesso in strutture e spazi. L'articolo ...

