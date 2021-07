Calciomercato Napoli, due colpi per accontentare Spalletti: le ultime (Di sabato 31 luglio 2021) Il Napoli lavora per regalare due colpi dal mercato a Luciano Spalletti: l’infortunio di Demme potrebbe accelerare le pratiche Il Napoli sta lavorando sul mercato per regalare due colpi a Luciano Spalletti. Gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Diego Demme che terrà il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno per due mesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli punta Berge (centrocampista dello Sheffield United) e Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale ha parlato spesso con Insigne del suo possibile arrivo in azzurro. Sul taccuino di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Illavora per regalare duedal mercato a Luciano: l’infortunio di Demme potrebbe accelerare le pratiche Ilsta lavorando sul mercato per regalare duea Luciano. Gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Diego Demme che terrà il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno per due mesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ilpunta Berge (centrocampista dello Sheffield United) e Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale ha parlato spesso con Insigne del suo possibile arrivo in azzurro. Sul taccuino di ...

