Ultime Notizie Roma del 30-07-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale in consiglio dei ministri raggiunta L’intesa sulla riforma cartabia ok anche dal Movimento 5 Stelle cielo obiettivo di accelerare il più possibile ha detto cartabia regime speciale per tutti i reati di mafia per 416-bis per lunedì e con te non è nostra riforma Ma l’abbiamo migliorata riforma in aula domenica alle 14 ai capigruppo non annunciata fiducia Torniamo a parlare di coronavirus 6171 nuovi casi con 224790 tamponi 19 morti il tasso di possibilità al 2,7 momenti ricoveri in terapia intensiva 11 in più 190 in totale e i decessi sono il momento Come dicevamo delle 46% in una settimana per ...