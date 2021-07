Landini: “Le aziende non possono licenziare i no vax Mps-Unicredit, Draghi ci convochi. No a spezzatino” (Di venerdì 30 luglio 2021) "Abbiamo considerato una forzatura inaccettabile l'obbligo di vaccinazione proposta da Confindustria perche' non e' un'azienda che puo' decidere chi viene licenziato o demansionato se non si vaccina. Nel nostro Paese se si pensa di arrivare a una legge perche' si decide che c'e' la necessita' di un trattamento sanitario obbligatorio la legge parla chiaro, serve un provvedimento del governo". A dirlo e' il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, a margine di un incontro a Firenze. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 luglio 2021) "Abbiamo considerato una forzatura inaccettabile l'obbligo di vaccinazione proposta da Confindustria perche' non e' un'azienda che puo' decidere chi viene licenziato o demansionato se non si vaccina. Nel nostro Paese se si pensa di arrivare a una legge perche' si decide che c'e' la necessita' di un trattamento sanitario obbligatorio la legge parla chiaro, serve un provvedimento del governo". A dirlo e' il segretario generale Cgil, Maurizio, a margine di un incontro a Firenze. Segui su affaritaliani.it

