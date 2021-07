"Klara e il sole", una distopia ribaltata (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà il romanzo più bello che leggerete quest’estate, se non l’avete già fatto, “Klara e il sole” di Kazuo Ishiguro (Einaudi); tanto più ora che è candidato a un Booker Prize forse già senza rivali. Ma non lasciatevi ingannare dalla tentazione di semplificare la trama e di ridurre questa storia di una AF, una sofisticatissima amica robotica per bambini soli, a distopia sull’intelligenza artificiale. L’ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams (nel frattempo giurato del premio letterario) ha sottolineato come si tratti in realtà di “un romanzo sul potere, sulla natura dell’individualità, sulla libertà e sull’amore”. Verissimo; aggiungo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sarà il romanzo più bello che leggerete quest’estate, se non l’avete già fatto, “e il” di Kazuo Ishiguro (Einaudi); tanto più ora che è candidato a un Booker Prize forse già senza rivali. Ma non lasciatevi ingannare dalla tentazione di semplificare la trama e di ridurre questa storia di una AF, una sofisticatissima amica robotica per bambini soli, asull’intelligenza artificiale. L’ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams (nel frattempo giurato del premio letterario) ha sottolineato come si tratti in realtà di “un romanzo sul potere, sulla natura dell’individualità, sulla libertà e sull’amore”. Verissimo; aggiungo ...

"Klara e il sole", una distopia ribaltata Il romanzo di Kazuo Ishiguro parla di un futuro non tanto lontano, in cui è l'intelligenza artificiale ad avere paura dell'uomo kazuo ishiguro klara e il sole distopia

Playlist musica estate 2021: quella estiva di Barack Obama Già vincitore del Premio Nobel per la Letteratura con "Non Lasciarmi", lo scrittore Inglese di origine Giapponese è appena uscito con il suo "Klara e il sole" - un romanzo sul mondo dell'intelligenza ...

È stata annunciata la longlist del Booker Prize 2021 Ad essere state selezionate quest’anno per la longlist del Booker Prize sono «storie coinvolgenti», ha detto uno dei giudici, «se negli anni precedenti hanno attirato l’attenzione gli elementi di novi ...

