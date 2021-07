I numeri in chiaro, Pregliasco: «La terza dose è necessaria. Il Coronavirus durerà per anni» (Di venerdì 30 luglio 2021) Il numero dei decessi è ancora basso. Nelle ultime 24 ore sono 10 i casi di morte collegati al Coronavirus, anche se nella conta ufficiale risultano 18 per gli aggiustamenti di Lazio e Campania. Quello che invece è iniziato a salire in modo è il numero dei nuovi contagi e soprattutto il tasso di positività. Come spiega il virologo Fabrizio Pregliasco nella nostra rubrica i numeri in chiaro, questi dati potrebbero essere i primi accenni della quarta ondata: «Siamo in una situazione di continuo incremento nel numero di casi. Speriamo sia solo un colpo di coda ma potremmo essere all’inizio di una quarta ondata. Spero non ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Il numero dei decessi è ancora basso. Nelle ultime 24 ore sono 10 i casi di morte collegati al, anche se nella conta ufficiale risultano 18 per gli aggiustamenti di Lazio e Campania. Quello che invece è iniziato a salire in modo è il numero dei nuovi contagi e soprattutto il tasso di positività. Come spiega il virologo Fabrizionella nostra rubrica iin, questi dati potrebbero essere i primi accenni della quarta ondata: «Siamo in una situazione di continuo incremento nel numero di casi. Speriamo sia solo un colpo di coda ma potremmo essere all’inizio di una quarta ondata. Spero non ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: Stiamo andando verso un’epidemia a due velocità: una per i vaccinati, una per i non vaccinati - Open_gol : Stiamo andando verso un’epidemia a due velocità: una per i vaccinati, una per i non vaccinati - _alxbw_ : @AnaFloraCastro1 Numeri e dati parlano chiaro. Il #vaccino funziona. Il resto non merita nemmeno un commento. Via… - ale74ru : Sarà uno tsunami altro che quarta ondata. Dai su, facciamo sta roulette russa come dice #Barillari oppure no? I num… - TwittinLor : i numeri (anche se truccati) parlano sempre chiaro Sempre più evidente il fallimento dei vaccini Covid -