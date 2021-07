Horizon Forbidden West rinviato al 2022 secondo Bloomberg – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 luglio 2021)è statoalquanto riportato da Jason Schreier su, che parla di una fonte vicina al progetto..è statoalquanto riportato dal giornalista Jason Schreier su, che dice di aver ottenuto questa informazione da una fonte vicina al progetto. Per il momento si tratta dunque ancora di un rumor, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony. In ...

Horizon Forbidden West sarebbe stato rinviato al prossimo anno. Secondo un nuovo report di Bloomberg del noto giornalista Jason Schreier, Sony e Guerrilla Games avrebbero rinviato Horizon Forbidden West al 2022. L'annuncio ufficiale avverrebbe a settembre di quest'anno.