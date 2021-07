George Clooney la villa al Laglio è stata travolta dal fango

Advertising

Pina39554314 : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri - infoitcultura : Maltempo sul lago di Como, George Clooney con i volontari della Protezione Civile. FOTO - infoitcultura : George Clooney e Amal Alamuddin: bebè in arrivo? - mephistoslawyer : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri - InteristaLota : RT @j_gufo: Hai la casa invasa dal fango, vorresti bestemmiare ma sei George Clooney e devi fare il selfie coi pompieri -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

Tra gli ospiti ci saranno, Oprah Winfrey e a tutti è stato richiesto di avere un test Covid negativo. Obama è solito avere grandi celebrazioni per i suoi compleanni importanti. Quando ...Villa Oleandra sommersa dal fango: un cumulo di detriti, terra e alberi ha bloccato la porta di ingresso della residenza. C anchetra le tante persone colpite dall alluvione in Nord ...AGI - Dopo i gemelli Ella e Alexander, ci sarebbe un terzo figlio in arrivo per George Clooney e la moglie Amal. Lo riporta il Daily Mail citando tabloid americani secondo cui la 43enne avvocato per i ...Barack Obama compie 60 anni e prepara una grande festa con vip a Martha's Vineyard. L'ex presidente è nato il 4 agosto del 1961 e ospiterà il party nella sua proprietà in Massachusetts acquistata nel ...