Formazienda, più piani formativi dai gruppi d'impresa (Di venerdì 30 luglio 2021) Il fondo interprofessionale Formazienda diventa sempre più attrattivo per i gruppi d'impresa, le organizzazioni economiche più estese e articolate che integrano al loro interno le attività di molteplici aziende e che usualmente fanno riferimento ad una realtà leader. I progetti formativi finanziati nel 2020 hanno superato le 400 unità, come nell'anno precedente, evidenziando però un aumento consistente dei piani di formazione da parte dei gruppi d'impresa. Una tendenza che dimostra come Formazienda risulti sempre più attrattivo per le realtà più articolate ...

