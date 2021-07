Fico: “I ragazzi devono lavorare in presenza, non si può stare a casa a studiare” (Di venerdì 30 luglio 2021) "Riprendere la scuola non in presenza? Sarebbe un problema. La scuola deve iniziare in presenza perché è fondamentale e i ragazzi devono lavorare in presenza". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, a Napoli dove ha partecipato all'assemblea 2021 di Cna Campania Nord. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) "Riprendere la scuola non in? Sarebbe un problema. La scuola deve iniziare inperché è fondamentale e iin". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Roberto, a Napoli dove ha partecipato all'assemblea 2021 di Cna Campania Nord. L'articolo .

Anche il presidente della Camera, Roberto Fico , si schiera con Ricci: "La mia solidarietà al ... "Pensano solo al loro interesse" Vaccini 12 - 17enni, via libera del Cts a Moderna per i ragazzi ...

... se la Dad è stata importante per mantenere una continuità, non può mai restituire la socialità dei ragazzi nelle classi". Poi, sugli "80 miliardi" del Piano di ripresa destinati al Sud, Fico ha ...

