Due ruote sgonfie ai Giochi. Paga Davide Cassani (Di venerdì 30 luglio 2021) Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all’ultimo giorno, l’8 agosto, ma Davide Cassani non ci sarà, è tornato anzitempo in Italia perché “le regole ai Giochi in tempo di pandemia dicono che, esaurito il suo compito, un tecnico deve rientrare a casa”, ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, all’Ansa. Una motivazione che sa di prima scusa trovata per di mettere una pezza. Cassani, oltre a essere il ct della Nazionale maschile di ciclismo è anche il direttore tecnico delle squadre nazionali: giustificare il rientro con un problema di pass non regge. A tal punto che sembra un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all’ultimo giorno, l’8 agosto, manon ci sarà, è tornato anzitempo in Italia perché “le regole aiin tempo di pandemia dicono che, esaurito il suo compito, un tecnico deve rientrare a casa”, ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, all’Ansa. Una motivazione che sa di prima scusa trovata per di mettere una pezza., oltre a essere il ct della Nazionale maschile di ciclismo è anche il direttore tecnico delle squadre nazionali: giustificare il rientro con un problema di pass non regge. A tal punto che sembra un ...

Advertising

ilfoglio_it : Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all’ultimo giorno, l’8 agosto, ma Davide Cassani non ci sa… - NitradoIT : Un aggiornamento infernale per #SCUM! ???? Arraffa subito una di queste nuove moto e lanciati nelle tre nuovissme loc… - StradeAnas : Newsletter #sostenibilità In questo numero parliamo di mobilità dolce e sostenibile, con focus sugli itinerari tur… - losservcom : Sono rimaste ferite le persone a bordo di entrambi i mezzi a due ruote - ciclisteeu : Elena Cecchini: la passione per i cani e per lo studio, oltre che per le due ruote #ElenaCecchini… -

Ultime Notizie dalla rete : Due ruote Due ruote sgonfie ai Giochi. Paga Davide Cassani Il ciclismo italiano ha fallito? Non c'era nessun progetto da far fallire. E non a causa del ct ciclismo davide cassani tokyo 2020 Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all'ultimo ...

Non è vero: dal grafico che mostra il 'rilascio' delle varianti COVID al 'magnetismo' della Kaaba ... Brady sembra lanciare la palla con una tale precisione che si infila perfettamente tra le ruote ... l'azienda ha detto che i recenti dati della Public Health England (PHE) hanno dimostrato che due dosi ...

BMW M 1000 RR 2021: la prova in pista! I PREGI, I DIFETTI - Anteprima, Prova e Foto - Dueruote Dueruote BMW M 1000 RR: M come mostruosa! Giunse inaspettata, nell’ormai lontano 2008, la S 1000 RR, prima vera superbike replica di casa BMW. Ancor più inaspettato, però, fu il modo in cui si pose subito ai vertici di categoria, seminando il ...

CIV: a Misano (scatta) la Racing Night! Le luci del Misano World Circuit illuminano il CIV. Questo fine settimana il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospiterà il 4° Round del Campionato Italiano Velocità con la grande novità della Rac ...

Il ciclismo italiano ha fallito? Non c'era nessun progetto da far fallire. E non a causa del ct ciclismo davide cassani tokyo 2020 Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all'ultimo ...... Brady sembra lanciare la palla con una tale precisione che si infila perfettamente tra le... l'azienda ha detto che i recenti dati della Public Health England (PHE) hanno dimostrato chedosi ...Giunse inaspettata, nell’ormai lontano 2008, la S 1000 RR, prima vera superbike replica di casa BMW. Ancor più inaspettato, però, fu il modo in cui si pose subito ai vertici di categoria, seminando il ...Le luci del Misano World Circuit illuminano il CIV. Questo fine settimana il circuito intitolato a Marco Simoncelli ospiterà il 4° Round del Campionato Italiano Velocità con la grande novità della Rac ...