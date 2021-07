Covid | in Umbria due positivi su 3 hanno la Delta La decisione | tamponi gratis per gli under 30

(Di venerdì 30 luglio 2021) PERUGIA 'Avevo appuntamento alle 8.50 per il tampone al drive trough e ho fatto la fila, in una giornata da bollino rosso, fino alle 10.30. È vergognoso'. È arrabbiato l'anziano che ieri, in quanto ...

Advertising

qn_lanazione : Covid Umbria 30 luglio: 157 nuovi positivi, ma calano i ricoveri - umbriajournal_ : 157 nuovi positivi covid, un ricovero in meno, nessun morto in Umbria - VivereGubbio : COVID Umbria (30/07): continua l'escalation di contagi, 157 oggi. Il numero più alto da fine aprile… - VivereSpoleto : COVID Umbria (30/07): continua l'escalation di contagi, 157 oggi. Il numero più alto da fine aprile… - VivereTerni : COVID Umbria (30/07): continua l'escalation di contagi, 157 oggi. Il numero più alto da fine aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Umbria

... la variante Delta inè presente nel 67,3 per cento dei casi di positività, mentre quella Alfa copre il 23,1, come comunicato dal commissario regionale per l'emergenza, Massimo D'Angelo. ......5%; Puglia 2,8% - 2,2%; Sardegna 4,4% - 4,2%; Sicilia 8,0% - 4,7%; Toscana 2,2% - 3,3%;1,8% ...ulteriori agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli anti -, ...Aumentano i ricoveri per Covid-19 nei reparti di terapie intensiva e di area medica, ed in testa alla classifica si collocano le Regioni meridionali con la Sicilia al primo posto in Italia. L’Isola po ...Quasi tutte le Regioni e le province autonome "in quest’ultima settimana hanno superato lo stress test del sistema sanitario elaborato da Altems, ad eccezione della Regione Sardegna che registra un va ...