Clasica de San Sebastian 2021: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani alle ore 11.54 prenderà il via l’edizione 2021 della Clasica de San Sebastian. Dopo una stagione di stop, dovuta alla pandemia, la gara in linea basca tornerà in calendario e, come al solito, rappresenta la prima corsa World Tour post Tour de France. Il percorso è quello classico delle ultime stagioni, con il durissimo Murgil-Tontorra come salita simbolo della manifestazione. Al via sono attesi tanti grandissimi nomi, tra cui i favoriti principali sono Julian Alaphilippe e Bauke Mollema, i quali hanno già vinto, in passato, questa gara. A San Sebastian, inoltre, ci sarà anche il ritorno alle competizioni di Egan ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Domani alle ore 11.54 prenderà il via l’edizionedellade San. Dopo una stagione di stop, dovuta alla pandemia, la gara in linea basca tornerà in calendario e, come al solito, rappresenta la prima corsa World Tour post Tour de France. Il percorso è quello classico delle ultime stagioni, con il durissimo Murgil-Tontorra come salita simbolo della manifestazione. Al via sono attesi tanti grandissimi nomi, tra cui i favoriti principali sono Julian Alaphilippe e Bauke Mollema, i quali hanno già vinto, in passato, questa gara. A San, inoltre, ci sarà anche il ritorno alle competizioni di Egan ...

Ultime Notizie dalla rete : Clasica San Archiviato il Giro Donne, Greta e Alice pronte per nuove sfide Marturano si prepara ad affrontare due gare open in Italia e poi partirà per la Spagna: il 31 luglio sarà al via della Clásica San Sebastián. nei Paesi Baschi. Gasparini sarà in pratica sempre ...

Clasica de San Sebastian 2021, i favoriti: Bauke Mollema e Jonas Vingegaard sfidano Julian Alaphilippe

Clasica San Sebastian: Julian Alaphilippe tra i favoriti, tornano Landa e Bernal Cancellata un anno fa a causa della rivoluzione del calendario resa necessaria a causa dell’emergenza sanitaria, la Clasica San Sebastian torna stavolta nella sua tradizionale posizione di fine luglio ...

