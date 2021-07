Aeroporti, via libera Ue al piano aiuti da 800 milioni (Di venerdì 30 luglio 2021) La Commissione Europea ha approvato, in base alla normativa UE sugli aiuti di Stato, un piano italiano da 800 milioni per risarcire Aeroporti e operatori di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pandemia. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) La Commissione Europea ha approvato, in base alla normativa UE suglidi Stato, unitaliano da 800per risarciree operatori di assistenza a terra per i danni subiti a causa della pandemia. abr/gtr su Il Corriere della Città.

