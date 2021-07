Ufficiale: doppio colpo del Lecce, arrivano Gendrey e Calabresi (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Lecce mette a segno una doppia importante operazione, acquistando due calciatori a titolo definitivo. Si tratta del francese classe 2000 Valentin Gendrey e del romano classe 1996 Arturo Calabresi. Entrambi andranno a rinforzare il reparto difensivo del club pugliese. Ecco le note ufficiali: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Gendrey dall’Amiens SC. Il calciatore francese (esterno difensivo destro classe 2000) ha firmato un accordo di tre anni con opzione per i successivi due”. “L’U.S. Lecce comunica ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilmette a segno una doppia importante operazione, acquistando due calciatori a titolo definitivo. Si tratta del francese classe 2000 Valentine del romano classe 1996 Arturo. Entrambi andranno a rinforzare il reparto difensivo del club pugliese. Ecco le note ufficiali: “L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentindall’Amiens SC. Il calciatore francese (esterno difensivo destro classe 2000) ha firmato un accordo di tre anni con opzione per i successivi due”. “L’U.S.comunica ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale doppio Ducati, è l'ora della Scrambler Desert X: le ultime novità In Ducati non hanno rilasciato nulla di ufficiale riguardo dati tecnici, ma qualcosa sappiamo in ... il doppio serbatoio, le sospensioni a lunga escursione ed il cerchio anteriore da 21 pollici oltre ...

PS5 aggiunge il supporto alle espansioni SSD nella beta del nuovo aggiornamento ... Black Ops Cold War che richiede circa 100 GB o Warzone che ne richiede praticamente il doppio. E' ... Per leggere tutti i dettagli potete visitare il sito web ufficiale di PlayStation .

UFFICIALE-Giarre: doppio colpo gialloblu, presi un difensore ex Troina e Licata e un giovane centrocampista GoalSicilia.it Porsche investe nei voli spaziali! In orbita nel 2022. Musk e Bezos sono avvisati La celebre holding automobilistica Porsche SE ha deciso di finanziare Isar, società aerospaziale tedesca in continua evoluzione e pioniera delle tecnologie di settore. Il primo lancio in orbita è prev ...

Canottaggio oro e lode, e l'Italia si sblocca Si è fatto attendere cinque giorni il secondo oro azzurro alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è arrivato un po' a sorpresa, quando in Italia era piena notte. Lo hanno vinto Federica Cesarini e Valentina Rod ...

