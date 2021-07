Ufficiale | Areola al West Ham

(Di giovedì 29 luglio 2021) Alphonseè un nuovo portiere delHam. Lo rende noto il club londinese con comunicato. Il portiere francese 28enne arriva in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, con diritto di riscatto in favore del club inglese. Questo il tweet: Welcome toHam United, @Officiel! #AA13 pic.twitter.com/dVkVnYXr8B —Ham United (@Ham) July 29, 2021 Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

West Ham, UFFICIALE: arriva Areola dal PSG: Il West Ham ha un nuovo...

Commenta per primo Il West Ham ha un nuovo portiere : il club londinese ha ufficializzato infatti l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, di Alphonsedal Paris Saint - Germain.l'avvento di Gianluigi Donnarumma in Francia. Lo ha annunciato il Psg che si è assicurato ...oltre ad ulteriori colleghi nel ruolo senza numerazione e verosimilmente destinati altrove (, ...Accostato spesso anche alla Serie A, Alphonse Areola ha lasciato il Paris Saint Germain per diventare un nuovo calciatore del West Ham. Il portiere francese ha dunque aiutati i parigini a sfoltire la ...In questi primi due mesi di calciomercato, a Trigoria si è lavorato soprattutto per regalare a José Mourinho un estremo difensore che desse sicurezza e garantisse carisma ad un reparto apparso in gran ...