Tokyo 2020 | Paltrinieri | “Stesse sensazioni di Biles | non è facile”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Non ègareggiare con le aspettative, ogni volta che entro in acqua sento che è tutto dovuto e questo non è bello. Tante volte questa pressione ti entra dentro e si prende gioco di te, inizi a pensare a cose che non sono vere. Ho letto di Simone sono tutteche provo anche io”. Lo ha detto l’azzurro Gregorioin conferenza stampa dopo l’argento negli 800 stile parlando della ginnasta Usa che si è ritirata da alcune gare di. “Oggi me la sono goduta ma non è. E’ sempre la tua visione che cambia le cose, io oggi avevo voglia di gareggiare e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Lo ha detto l'azzurro Gregorio Paltrinieri in conferenza stampa dopo l'argento negli 800 stile parlando della ginnasta Usa che si è ritirata da alcune gare di. "Oggi me la sono goduta ma non è ...Non ce l'ha fatta, Jessica Rossi . Una dei due portabandiera azzurri nella cerimonia di apertura di, si è fermata poco prima di raggiungere il traguardo della Fossa donne. E quindi, dopo la delusione di Rio 2016 , in cui era arrivata solo sesta, un'altra brutta pagina a cinque cerchi per ...TOKYO, 29 LUG - L'azzurro Mauro De Filippis segue il destino dell'ex moglie Jessica Rossi, e non si qualifica per la finale della Fossa olimpica di Tokyo 2020. E' stato eliminato nella gara maschile d ...Tokyo 2020 e inclusione: gli sportivi parlano di omosessualità e politica senza reticenze. Qualcosa è cambiato. La notizia nell’articolo.