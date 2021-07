“Signora, qual è il suo problema?”. Ida Platano epica, l’accusa è a dir poco assurda e lei esplode (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è pace per Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne è dovuta intervenire nuovamente sui social per difendersi, questa volta, da una critica a dir poco assurda. Lo scorso mese l’ex compagna di Riccardo Guarnieri e amica intima di Gemma Galgani è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. “Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha sempre fatto soffrire, perché mi facevo mille complessi”, aveva detto Ida Platano alzando il vestito mostrando le gambe. “Ve le mostro, queste sono le mie gambe, queste ho e queste mi tengo”, aveva aggiunto Ida Platano. “Non le sto facendo vedere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è pace per Ida. L’ex dama di Uomini e Donne è dovuta intervenire nuovamente sui social per difendersi, questa volta, da una critica a dir. Lo scorso mese l’ex compagna di Riccardo Guarnieri e amica intima di Gemma Galgani è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. “Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha sempre fatto soffrire, perché mi facevo mille complessi”, aveva detto Idaalzando il vestito mostrando le gambe. “Ve le mostro, queste sono le mie gambe, queste ho e queste mi tengo”, aveva aggiunto Ida. “Non le sto facendo vedere ...

Advertising

malpensa24 : Qual è il segreto di #JeragoConOrago? «C’è l’aria buona». A tre giorni dai festeggiamenti per la signora #Lina, il… - Francesco01Fra : @stanzaselvaggia Mi scusi signora Lucarelli ma lei prima di dileggiare un medico rimasto in prima linea per mesi a… - ettore_raimondo : Qual'è la sigla di una serie televisiva che vi ricordate con piacere? Io per esempio ricordo con piacere le sigle d… - Giusepp85530209 : @fattoquotidiano Perciò già e non deve rompere il cazzo che non fa niente per i cittadini italiani Ma anche per i p… - aldo_rovi : @arwen0506 @Sovra_Knight Non so se l' abbia detto veramente, nel qual caso non sarei assolutamente d'accordo con… -