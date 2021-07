Roma, trans trovata morta in un canale di scolo al Quarticciolo: non fu malore ma omicidio (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratterebbe di omicidio . A più di un mese dalla morte di Adrieli , la ragazza trans trovata morta a Quarticciolo, i carabinieri indagano per omicidio. Sarebbe stata uccisa , dunque, Adrieli, la ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) Si tratterebbe di. A più di un mese dalla morte di Adrieli , la ragazza, i carabinieri indagano per. Sarebbe stata uccisa , dunque, Adrieli, la ...

