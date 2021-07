Riforma processo penale, Csm boccia improcedibilità: ricadute drammatiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Il plenum del Csm ha approvato il parere sulla norma della Riforma Cartabia relativa alla improcedibilità con 16 voti a favore, 3 contrari (Lanzi, Basile, Balduini) e 4 astenuti (Miccichè, Braggion, D'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Il plenum del Csm ha approvato il parere sulla norma dellaCartabia relativa allacon 16 voti a favore, 3 contrari (Lanzi, Basile, Balduini) e 4 astenuti (Miccichè, Braggion, D'...

Advertising

RaiNews : Nel testo approvato si parla di 'rilevanti e drammatiche' ricadute pratiche della riforma #giustizia #Cartabia - fattoquotidiano : L'OCSE CI OSSERVA L’Italia che sta per varare la riforma Cartabia sulla Giustizia è sotto osservazione [IL REPORT -… - Azione_it : Il processo è di per sé una pena. 120.000 persone sono assolte in primo grado dopo tre o quattro anni di udienze. C… - GabrielePetrone : RT @PieroSansonetti: La riforma del processo penale sta diventando quello che era previsto diventasse: un perverso gioco di specchi e tatti… - strozzi_ant : -