Raggi: mi chiamano ‘la sindaca delle periferie’ (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Si è sindaco 7 giorni su 7 e h24 e non si spegne mai il telefono. Sono rimasta a vivere in periferia e sono chiamata ‘la sindaca delle periferie’ proprio perché amministrare Roma significa tante cose, dai grandi eventi a portare l’illuminazione nelle periferie, l’acqua e le fognature a chi non le aveva. Amministrare significa servire la città e non servirsene, come fatto chi mi ha preceduto che l’ha lasciata con un mare di debiti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un’intervista a Radio Cusano Campus. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Si è sindaco 7 giorni su 7 e h24 e non si spegne mai il telefono. Sono rimasta a vivere in periferia e sono chiamata ‘laproprio perché amministrare Roma significa tante cose, dai grandi eventi a portare l’illuminazione nelle periferie, l’acqua e le fognature a chi non le aveva. Amministrare significa servire la città e non servirsene, come fatto chi mi ha preceduto che l’ha lasciata con un mare di debiti”. Lo ha detto ladi Roma, Virginia, in un’intervista a Radio Cusano Campus.

Advertising

RiganteLeonardo : @AMDdamanna Ho saputo da una amica che lavora nella polizia di Roma Capitale che si chiamano vigli di prossimità, c… - LBiglione : Gli inventori del rdc, il più grande voto di scambio della storia italiana figurati che problemi hanno a farsi fare… - Patrizi66164836 : @PieroSansonetti @BabuzStella La raggi non sa molte cose … a casa mia quelle come la raggi si chiamano cretine!???????? - Jvito55 : @HuffPostItalia Non sono d'accordo per la parità di genere quando il genere si chiamano Raggi, Meloni, ed altre -