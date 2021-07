Patrick Zaki scrive alla fidanzata dal carcere: "Non sono ottimista, ma combatto" (Di giovedì 29 luglio 2021) “Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna”. sono parole scritte da Patrick Zaki in una lettera indirizzata alla sua ragazza pubblicata dalla pagina social ‘Patrick Libero’ e consegnata alla famiglia durante una visita nel carcere del Cairo dove lo studente è detenuto. “La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna”.parole scritte dain una lettera indirizzatasua ragazza pubblicata dpagina social ‘Libero’ e consegnatafamiglia durante una visita neldel Cairo dove lo studente è detenuto. “La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà ...

