Olimpiadi | Paltrinieri d’argento negli 800 stile libero di nuoto

Advertising

Eurosport_IT : Jessica Rossi, Alessandro Miressi, Greg Paltrinieri, le ragazze del fioretto e le coppie nel canottaggio: andiamo a… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Agenzia_Ansa : Tokyo: Paltrinieri argento negli 800 stile libero - Olimpiadi Tokyo 2020 - - SPalermo91 : RT @rtl1025: ?? Gregorio #Paltrinieri è medaglia d'argento negli 800 stile libero alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 #Swimming - Fprime86 : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, oro e bronzo nel canottaggio. Argento per Paltrinieri nel nuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Paltrinieri

Ledel resto prendono e restituiscono in termini di vittorie e sconfitte che oscillando ... Gregorioentrato con l'ultimo tempo in finale e fiaccato dalla mononucleosi contratta un ...Gregorio, diretta finale 800sl/Tokyo 2020: ARGENTO! Impresa eroica! Dalle gare di oggi alleTokyo 2020, le medaglie degli italiani potrebbero aggiungere quella del ...Pioggia di medaglie nella mattinata di Tokyo per l'Italia , che conquista il secondo oro della sua Olimpiade con il doppio pesi leggeri donne di canottaggio, ...Delude invece Alessandro Miressi nei 100 metri stile libero: per lui solo un sesto posto. Per il veronese resta comunque la soddisfazione di aver riportare l'Italia alle Olimpiadi in questa disciplina ...