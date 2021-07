Nissan, in primo trim. 2021-22 utile per 114 mld yen (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono “risultati fortemente positivi” quelli messi a segno da Nissan nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021-22 (che si è chiuso il 30 giugno), dati che – unitamente all’evoluzione dello scenario di mercato – spingono la casa automobilistica a rivedere al rialzo la guidance per l’intero esercizio. Nissan Motor Co. ha visto nel trimestre i ricavi netti consolidati di 2.008 miliardi di yen (15,4 mld di euro), con un utile operativo consolidato di 75,7 miliardi di yen, con un margine operativo del 3,8% (era negativo per il 13,1% nello stesso periodo del 2020-21). ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono “risultati fortemente positivi” quelli messi a segno danelestre dell’anno fiscale-22 (che si è chiuso il 30 giugno), dati che – unitamente all’evoluzione dello scenario di mercato – spingono la casa automobilistica a rivedere al rialzo la guidance per l’intero esercizio.Motor Co. ha visto nelestre i ricavi netti consolidati di 2.008 miliardi di yen (15,4 mld di euro), con unoperativo consolidato di 75,7 miliardi di yen, con un margine operativo del 3,8% (era negativo per il 13,1% nello stesso periodo del 2020-21). ...

