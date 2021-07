Meteo | caldo in continuo aumento | previsti picchi di 40 gradi

Advertising

3BMeteo : Buona notizia #meteo: dopo l'avvio di agosto si dovrebbe tornare all'amata Estate mediterranea - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: ??? Tregua breve dal maltempo a Nord. Ancora caldo intenso al CentroSud. Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow… - astigov : Meteo medio termine: due giorni di caldo e afa ma dal week-end nuovi temporali - ilmeteoit : #Meteo: #Prossime 48 ore tra #CALDO #INTENSO e nuove #MINACCE - meteosardegnait : METEO aggiornato, la Sardegna entra in una nuova ondata di caldo. #meteosardegna #sardegna #caldo #incendi -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo caldo

iLMeteo.it

oggi giovedì 29 luglio: la giornata odierna dovrebbe essere all'insegna del bel tempo e delsu gran parte delle aree del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del ...Genova . Pressione in aumento e generale attenuazione dell'attività temporalesca sulla Liguria. Saranno tuttavia possibili locali addensamenti, ma senza la minaccia di pioggia. Ecco le previsioni di ...Meteo per Giovedì 29 Luglio 2021, Nuoro. Giornata prevalentemente serena e afosa, temperatura minima di 19°C e massima di 36°C ...Nei prossimi giorni una vasta area di alta pressione di origine africana infuocherà il nostro Paese con temperature davvero molto alte su alcune regioni. Tuttavia, entro venerdì 30 aspettiamoci qualch ...