Leone (Di giovedì 29 luglio 2021) La poeta Renée Ashley, del , esprime un punto di vista che ti consiglio di adottare: “Sono attratta da tutto ciò che fluttua nebulosamente ai margini, appena fuori dalla mia vista. Voglio conoscere quello che di solito mi viene negato,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) La poeta Renée Ashley, del , esprime un punto di vista che ti consiglio di adottare: “Sono attratta da tutto ciò che fluttua nebulosamente ai margini, appena fuori dalla mia vista. Voglio conoscere quello che di solito mi viene negato,... Leggi

Advertising

ItaliaTeam_it : Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un f… - matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - LegaSalvini : #Salvini: 'Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato com… - Federica081887 : RT @ItaliaTeam_it: Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un fuoric… - pupaclaudia : RT @ItaliaTeam_it: Non si è allenato per giorni, non era in forma, ha lottato come un LEONE, si è preso l'argento. @greg_palt sei un fuoric… -