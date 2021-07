Italgas, accordo con Salesforce per digitalizzare attività di capital deployment (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Italgas e Salesforce hanno sottoscritto un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti (capital deployment) attraverso l’impiego di soluzioni digitali avanzate. L’accordo – spiega una nota congiunta – rientra nel più ampio percorso di trasformazione digitale che Italgas ha avviato nel 2017 e che, a valle di un investimento di oltre 2 miliardi di euro, la porterà ad essere nel prossimo anno la prima utility al mondo con un network interamente digitale. La collaborazione coinvolge in prima linea Bludigit, la nuova ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –hanno sottoscritto unstrategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti () attraverso l’impiego di soluzioni digitali avanzate. L’– spiega una nota congiunta – rientra nel più ampio percorso di trasformazione digitale cheha avviato nel 2017 e che, a valle di un investimento di oltre 2 miliardi di euro, la porterà ad essere nel prossimo anno la prima utility al mondo con un network interamente digitale. La collaborazione coinvolge in prima linea Bludigit, la nuova ...

Advertising

UtoolsIT : RT @datamanager_it: Italgas e Salesforce: accordo strategico per digitalizzare l’attività di capital deployment - datamanager_it : Italgas e Salesforce: accordo strategico per digitalizzare l’attività di capital deployment - teodamia : RT @SalesforceITA: Salesforce e @Italgas annunciano un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti… - MilanoFinanza : Accordo tra Italgas e Salesforce per digitalizzare l'attività di capital deployment - santirocco : RT @SalesforceITA: Salesforce e @Italgas annunciano un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Italgas accordo Italgas, accordo con Salesforce per digitalizzare attività di capital deployment Italgas e Salesforce hanno sottoscritto un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti (capital deployment) attraverso l'impiego di soluzioni digitali avanzate.

Piazza Affari chiude in rialzo, riflettori puntati sulla Fed ... A2A ha segnato un +1,8%, Enel un +1,17%, Italgas ha chiuso con un +0,96% ed Hera con un +1,42%. ...ha fatto sapere di aver concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'accordo ...

Italgas, accordo con Salesforce per digitalizzare attività di capital deployment Borsa Italiana Italgas, accordo con Salesforce per digitalizzare attività di capital deployment (Teleborsa) - Italgas e Salesforce hanno sottoscritto un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti (capital deployment) attraverso l'impiego di ...

Accordo tra Italgas e Salesforce per digitalizzare l'attività di capital deployment La collaborazione coinvolge in prima linea Bludigit, la nuova società IT del gruppo Italgas, che impiegando la piattaforma Salesforce potrà supportare il ciclo degli investimenti, introdurre nuove mod ...

e Salesforce hanno sottoscritto unstrategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti (capital deployment) attraverso l'impiego di soluzioni digitali avanzate.... A2A ha segnato un +1,8%, Enel un +1,17%,ha chiuso con un +0,96% ed Hera con un +1,42%. ...ha fatto sapere di aver concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'...(Teleborsa) - Italgas e Salesforce hanno sottoscritto un accordo strategico volto a massimizzare la produttività del ciclo degli investimenti (capital deployment) attraverso l'impiego di ...La collaborazione coinvolge in prima linea Bludigit, la nuova società IT del gruppo Italgas, che impiegando la piattaforma Salesforce potrà supportare il ciclo degli investimenti, introdurre nuove mod ...