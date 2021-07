Il secondo oro, l'argento di Greg e...: il riassunto delle gare della notte (Di giovedì 29 luglio 2021) Da Gregorio Paltrinieri (argento negli 800 stile libero) a Rodini - Cesarini (oro nel canottaggio femminile) fino al trap passando per il volley e la pallanuoto. Ecco il riassunto delle gare della ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Daorio Paltrinieri (negli 800 stile libero) a Rodini - Cesarini (oro nel canottaggio femminile) fino al trap passando per il volley e la pallanuoto. Ecco il...

Advertising

Coninews : ? Vale & Fede ? Il secondo ORO ?? dell'#ItaliaTeam ai Giochi di #Tokyo2020! ???? #Rowing #Rodini #Cesarini… - Gazzetta_it : Canottaggio femminile, secondo oro per l’Italia! Rodini-Cesarini da impazzire #Tokyo2020 - Coninews : Il ritratto della felicità ?? Vito Dell'Aquila secondo oro e quarta medaglia olimpica nella storia del #taekwondo i… - Checco_01 : RT @Coninews: ? Vale & Fede ? Il secondo ORO ?? dell'#ItaliaTeam ai Giochi di #Tokyo2020! ???? #Rowing #Rodini #Cesarini @canottaggio1888 ht… - mirti1010 : @_ilovedelpo Mi dispiace perché a me Cqrreno piace, ma credo che non sia in grado di battere Dj0k0vic, mentre Medve… -