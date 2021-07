Il bomber che Mourinho aspettava è finalmente arrivato (Di giovedì 29 luglio 2021) La Roma avrebbe trovato l’accordo con il Genoa per Eldor Shomurodov: operazione da 20 milioni di euro per il nuovo attaccante di Mourinho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tramite Gianluca di Marzio, la Roma e il Genoa avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Shomurodov. Tutto fatto quindi per l’attaccante che sarà atteso alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) La Roma avrebbe trovato l’accordo con il Genoa per Eldor Shomurodov: operazione da 20 milioni di euro per il nuovo attaccante di. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tramite Gianluca di Marzio, la Roma e il Genoa avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Shomurodov. Tutto fatto quindi per l’attaccante che sarà atteso alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

