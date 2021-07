Giuseppe De Donno, la procura di Mantova apre un’inchiesta sul suicidio (Di giovedì 29 luglio 2021) del medico. Lo scopo è capire se ci sono responsabilità esterne all’estremo gesto La procura di Mantova ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale cittadino. Il corpo del medico era stato trovato privo di vita nella sua abitazione dai familiari. Si è trattato di suicidio, ma la procura vuole chiarire bene la dinamica e soprattutto cercare eventuali responsabili che abbiano, in qualche modo, indotto il medico al disperato gesto. Già nella serata di ieri i carabinieri e il magistrato hanno ascoltato la moglie e i due ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 luglio 2021) del medico. Lo scopo è capire se ci sono responsabilità esterne all’estremo gesto Ladiha apertosulla morte diDe, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale cittadino. Il corpo del medico era stato trovato privo di vita nella sua abitazione dai familiari. Si è trattato di, ma lavuole chiarire bene la dinamica e soprattutto cercare eventuali responsabili che abbiano, in qualche modo, indotto il medico al disperato gesto. Già nella serata di ieri i carabinieri e il magistrato hanno ascoltato la moglie e i due ...

